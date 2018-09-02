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Gaziantep’te kaza: 7 ölü, çok sayıda yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 11:05 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada, ölü sayısı 7'ye çıktı. Oğuzeli ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri daha kurtarılamadı. Kazada ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gaziantep’te kaza: 7 ölü, çok sayıda yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada, ölü sayısı 7'ye çıktı. Oğuzeli ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri daha kurtarılamadı. Kazada ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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