Gaziantep'te kaza: 8 ölü, 18 yaralı (3)

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 8'e çıktı. Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri daha, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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