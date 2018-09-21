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Gaziantep'te Kenan Doğulu konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 23:21 | Son Güncelleme

Gaziantep'te Kenan Doğulu konseri

GAZİANTEP (AA) - Pop müzik sanatçısı Kenan Doğulu, Gaziantep'te konser verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep'i Geliştirme Vakfının (GAGEV) bu yıl ilk kez Festival Park'ta ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Gastronomi Festivali'nde (GastroAntep) sahne alan Doğulu, yaklaşık iki saat boyunca en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sevenlerinin uzun süre alkışladığı konserde konuşan Doğulu, Gaziantepli olduğunu ve bundan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

GastroAntep Festivali'ni çok beğendiğini ve bazı yöresel yemeklerden tattığını belirten Doğulu, konser için Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Gazianteplilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde hayranları, cep telefonlarını sallayarak Doğulu'ya eşlik etti.

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GastroAntep Gaziantep gaziantep büyükşehir belediyesi Gaziantep'i Geliştirme Vakfı sanatçı Kenan Doğulu

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