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Gaziantep'te kent protokolü "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 22:48 | Son Güncelleme

Gaziantep'te kent protokolü "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, 17 Ocak'ta vizyona giren "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" adlı film, kent protokolünce izlendi.

Şahinbey Kongre Merkezi'ndeki gösterime Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Ali Şahin, Ahmet Uzer, Müslüm Yüksel, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve diğer ilgililerle çok sayıda vatandaş katıldı.

Gösterimin sonunda yapımcı Mehmet Bozdağ ile başrol oyuncuları Emre Kıvılcım, Ece Çeşmi̇oğlu, Levent Özdi̇lek, Eren Vurdem, Ebru Özkan, Seray Kaya, Ogün Kaptanoğlu, Cemal Hünal, Selda Alkor, Serdar Gökhan ve Sezgin Erdemir sanatseverleri selamladı.

Sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektiren oyuncular, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e yüzük, Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'na da börk hediye etti.

Yönetmen koltuğuna Kamil Aydın'ın oturduğu film, İstanbul'u fethinin ardından yönünü Roma'ya çeviren Fatih Sultan Mehmet'in akıncılarının, anarşi ve zulümle dolu Balkan coğrafyasında Sırp Kralı Lazar'a karşı verdikleri zorlu mücadeleyi ve cihan devletinin köklerinin bu coğrafyada yeşermesini konu alıyor.

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film Gaziantep sinema Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı

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