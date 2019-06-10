Gaziantep'te kereste fabrikasında yangın

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kereste fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Tamamen yanan fabrika kullanılamaz hale geldi.

Küçük Sanayi Sitesinde bulunan Mehmet Ali Aksoy’a ait kereste fabrikasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında fabrikayı duman kapladı. Tahta malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangına ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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