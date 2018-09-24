HABER

Gaziantep’te, ‘Kırmızı Kart’ operasyonu: 24 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 13:39 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te polisin yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polisin yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde yasadışı bahis oynatılmasının engellenmesi amacıyla yurt genelinde 'Kırmızı Kart' adlı yasadışı bahis operasyonları düzenlendi. Gaziantep’te de Ahlak Bürosu ekipleri tarafından düzenlen eş zamanlı operasyonlarda yasadışı bahis oynatıldığı belirlenen ev ve işyerlerine baskın yapıldı. Operasyonlarda yasadışı bahis oynattığı belirlenen 24 kişi gözaltına alındı. Ayrıca operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bahis oynamakta kullanılan bilgisayarlar ve yazıcılara el konuldu.
Şüpheliler emniyette yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Gaziantep’te, ‘Kırmızı Kart’ operasyonu: 24 gözaltı

PARTNERHerkesi kandırmış! Fotoğrafın orijinalini görenler...Herkesi kandırmış! Fotoğrafın orijinalini görenler...
Niğde'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıNiğde'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Lastik değiştirirken TIR'ın çarptığı ağabey- kardeş öldüLastik değiştirirken TIR'ın çarptığı ağabey- kardeş öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğrafın sırrı yıllar sonra çözüldü!

Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğrafın sırrı yıllar sonra çözüldü!

İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın

İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın

M.Ö. 6. yüzyıldan kalan bu mezarın içinden çıkan şaşırttı!

M.Ö. 6. yüzyıldan kalan bu mezarın içinden çıkan şaşırttı!

Taşla avladığı balığın içinden bakın ne çıktı

Taşla avladığı balığın içinden bakın ne çıktı

Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor

Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor

80'li yıllarda gazeteden çıkmıştı... Uçağı satışa çıkardı

80'li yıllarda gazeteden çıkmıştı... Uçağı satışa çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.