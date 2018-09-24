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Gaziantep’te, ‘Kırmızı Kart’ operasyonu: 24 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 15:36 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te polisin yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polisin yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde yasadışı bahis oynatılmasının engellenmesi amacıyla yurt genelinde 'Kırmızı Kart' adlı yasadışı bahis operasyonları düzenlendi. Gaziantep’te de Ahlak Bürosu ekipleri tarafından düzenlen eş zamanlı operasyonlarda yasadışı bahis oynatıldığı belirlenen ev ve işyerlerine baskın yapıldı. Operasyonlarda yasadışı bahis oynattığı belirlenen 24 kişi gözaltına alındı. Ayrıca operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bahis oynamakta kullanılan bilgisayarlar ve yazıcılara el konuldu. Şüpheliler emniyette yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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