Gaziantep’te, ‘Kırmızı Kart’ operasyonu: 24 gözaltı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polisin yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde yasadışı bahis oynatılmasının engellenmesi amacıyla yurt genelinde 'Kırmızı Kart' adlı yasadışı bahis operasyonları düzenlendi. Gaziantep’te de Ahlak Bürosu ekipleri tarafından düzenlen eş zamanlı operasyonlarda yasadışı bahis oynatıldığı belirlenen ev ve işyerlerine baskın yapıldı. Operasyonlarda yasadışı bahis oynattığı belirlenen 24 kişi gözaltına alındı. Ayrıca operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bahis oynamakta kullanılan bilgisayarlar ve yazıcılara el konuldu. Şüpheliler emniyette yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu
Kırıkkale'de rehine krizi!
İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı
49 gün okyanusta sürüklendi, şans eseri kurtarıldı
12 yaşında hamile kaldı! 'Bana tecavüz edebilsin diye ellerimi, ayaklarımı tutuyordu'
CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti
İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın
Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum