HABER

Gaziantep‘te kırmızıbiber hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 14:32 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yemeklerin ve sofraların vazgeçilmezi olan salçalık ve pul biber olarak işlenen kırmızıbiberin hasadına başlandı.Gastronomi şehri Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 12 bin dekarlık alana ekilen kırmızıbiberin, Şanlıurfa’dan gelen yevmiyeci gruplar tarafından hasadına başlandı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yemeklerin ve sofraların vazgeçilmezi olan salçalık ve pul biber olarak işlenen kırmızıbiberin hasadına başlandı.
Gastronomi şehri Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 12 bin dekarlık alana ekilen kırmızıbiberin, Şanlıurfa’dan gelen yevmiyeci gruplar tarafından hasadına başlandı. Çiftçinin 5 aylık bir yetiştirme sürecinden sonra biberler toplanarak kurutulmaya bırakılıyor. Kuruyan biberler satışa hazır hale getirilerek çuvallanıp fabrikalara satılıyor ve çeşidine göre işlenerek sofralar için hazır hale getiriliyor.
Çiftçi Mehmet Ali Keskin, “30 yıldan bu yana biber ekiyorum ve hasat ediyorum bu sene mahsulüm pek iyi değil, inşallah belirlenen fiyattan memnun kalırız. Hasadımız başladı hasadımızı yapıyoruz, kurutuyoruz, en iyi şekilde satmaya çalışacağız. Ameleler çalışıyor hasadımız bitmek üzere. İnşallah bol kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu.
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse de “Bölgemizde 12 bin dekarlık alana biber ekimi yapılmaktadır. Burada tek çeşit biber yetiştiriliyor. Yetiştirilen biberler salça veya pul biber olarak işlenerek önümüze geliyor. Fiyat olarak, 7-10 gün arasında belli olacağını çiftçimizi mağdur etmeyecek derecede bir ücret belirleyeceğimizi söyleyebilirim” dedi.

Sıcak bölgeden ilk fotoğraflar geliyor! Kıran-2 başladıSıcak bölgeden ilk fotoğraflar geliyor! Kıran-2 başladı
Rekortmen dalgıçtan çifte akya avıRekortmen dalgıçtan çifte akya avı
Şule Yüksel Şenler  hayatını kaybettiŞule Yüksel Şenler  hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

'Bazen tatlı bazen sexy, ben nasıl istersem'

'Bazen tatlı bazen sexy, ben nasıl istersem'

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç olay! Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Çoban tarafından tesadüfen bulunan taş 55 milyon yıllık fosil çıktı!

Buğday tanesine benziyordu! Ne olduğu ortaya çıktı

Korku dolu anları anlattı: Gece korkudan uyuyamıyorum

Korku dolu anları anlattı: Gece korkudan uyuyamıyorum

İBB'de yönetim kadrosuna iki yeni atama

İBB'de yönetim kadrosuna iki yeni atama

Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti (Şule Yüksel Şenler kimdir?)

Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti!

Yalova'da iğrenç olay! 9 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli video göndermiş

İğrenç olay! 9 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli video göndermiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.