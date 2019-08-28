Gaziantep‘te kırmızıbiber hasadı başladı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yemeklerin ve sofraların vazgeçilmezi olan salçalık ve pul biber olarak işlenen kırmızıbiberin hasadına başlandı.

Gastronomi şehri Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 12 bin dekarlık alana ekilen kırmızıbiberin, Şanlıurfa’dan gelen yevmiyeci gruplar tarafından hasadına başlandı. Çiftçinin 5 aylık bir yetiştirme sürecinden sonra biberler toplanarak kurutulmaya bırakılıyor. Kuruyan biberler satışa hazır hale getirilerek çuvallanıp fabrikalara satılıyor ve çeşidine göre işlenerek sofralar için hazır hale getiriliyor.

Çiftçi Mehmet Ali Keskin, “30 yıldan bu yana biber ekiyorum ve hasat ediyorum bu sene mahsulüm pek iyi değil, inşallah belirlenen fiyattan memnun kalırız. Hasadımız başladı hasadımızı yapıyoruz, kurutuyoruz, en iyi şekilde satmaya çalışacağız. Ameleler çalışıyor hasadımız bitmek üzere. İnşallah bol kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse de “Bölgemizde 12 bin dekarlık alana biber ekimi yapılmaktadır. Burada tek çeşit biber yetiştiriliyor. Yetiştirilen biberler salça veya pul biber olarak işlenerek önümüze geliyor. Fiyat olarak, 7-10 gün arasında belli olacağını çiftçimizi mağdur etmeyecek derecede bir ücret belirleyeceğimizi söyleyebilirim” dedi.

