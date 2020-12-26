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Gaziantep’te kısıtlamada sessizlik hakim

26.12.2020 09:49 | Son Güncelleme:
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Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Gaziantep’in yoğunluk yaşanan cadde ve sokanlarına sessizlik hakim oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve bu hafta sonu 4.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Gaziantep’in yoğunluk yaşanan cadde ve sokanlarına sessizlik hakim oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve bu hafta sonu 4. kez uygulanan tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması dün gece 21.00 itibariyle başladı. 56 saat sürecek kısıtlamanın ilk gününde kentin en işlek caddelerinde sessizlik hakim olurken cadde ve sokaklarda sadece kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar ve toplu taşıma araçları yer aldı.
Hafta içi 21. 00 ile 05.00 arası uygulana kısıtlama hafta sonu Cuma akşamı 21.00’de başlayarak Pazartesi sabahı 05.00’e kadar devam ediyor.

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