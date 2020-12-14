HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep’te kısıtlamanın son gününde sürücülere ceza yağdı

Gaziantep’te kısıtlamanın son gününde sürücülere ceza yağdı

14.12.2020 13:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gaziantep’te kısıtlamanın son gününde sürücülere ceza yağdı

Korona virüs tedbirleri gereği dün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Gaziantep’te denetim yapan trafik ekipleri, 170 sürücüye cezai işlem uygularken 68 aracı trafikten men etti.Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son 24 saatinde kent merkezi, ilçeler ve şehirlerarası karayollarına kurduğu kontrol noktalarında 2 bin 308 aracı denetledi.

Korona virüs tedbirleri gereği dün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Gaziantep’te denetim yapan trafik ekipleri, 170 sürücüye cezai işlem uygularken 68 aracı trafikten men etti.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son 24 saatinde kent merkezi, ilçeler ve şehirlerarası karayollarına kurduğu kontrol noktalarında 2 bin 308 aracı denetledi. Denetimlerde trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 3 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 31 sürücüye hız ihlalinden,8 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 2 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 10 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 5 sürücüye trafik işaret ve levhalarına uymamaktan, 108 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 170 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı.
Ayrıca denetimlerde 68 aracın trafikten men edildiği 3 sürücü belgesine ise el konulduğu öğrenildi.

Gaziantep’te kısıtlamanın son gününde sürücülere ceza yağdı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü! Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü!
Ankara'da silahlı banka soygunu girişimiAnkara'da silahlı banka soygunu girişimi
Ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?Ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

Türk konsolosluğu çalışanı casusluk suçlamasıyla gözaltında

Türk konsolosluğu çalışanı casusluk suçlamasıyla gözaltında

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp duyurdu! 'Ablam kadın kollarında...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp duyurdu! 'Ablam kadın kollarında...'

İzmir'de sel felaketi! Acı haberler peş peşe geldi

İzmir'de sel felaketi! Acı haberler peş peşe geldi

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Diğer Haberler

İŞKUR TYP şoför alımı 2021... İŞKUR TYP şoför alım tarihleri ne zaman? İŞKUR şoförlük başvuru şartları!

İŞKUR şoför alımı yapıyor!

Rize İkizdere'de yangın! Alevler evlere sıçradı

Rize İkizdere'de yangın! Alevler köyü sardı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tam kapanma 28 gün olmalı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tam kapanma 28 gün olmalı

Adıyaman'da avlanması yasak dağ keçisi kesilmiş halde bulundu

Köylüler tarafından kesilmiş halde bulundu

Ankara'da silahlı banka soygunu girişimi: 1 yaralı

Ankara'da silahlı banka soygunu girişimi

Terkos Gölü’nde korkutan görüntü! Sular yüzlerce metre çekildi

İstanbul'da korkutan görüntü! Sular yüzlerce metre çekildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.