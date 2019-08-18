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Gaziantep'te komşu aileler kavga etti: 4 yaralı, 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 15:25 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te komşu iki aile arasında çıkan taş, sopa ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı, 4 kişi ise gözaltına alındı.

Gaziantep'te komşu aileler kavga etti: 4 yaralı, 4 gözaltı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te komşu iki aile arasında çıkan taş, sopa ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı, 4 kişi ise gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Büyükpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta yaşayan Çetin ve Akkaya ailelerinin fertleri arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada D.M.Ç., S.Ç., B.Ç. ve E.Ç., kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri yaralıları hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavgada 2 araç ve 1 motosiklet ise atılan taşlarla hasar gördü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çevik kuvvet polisleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, ekipler kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına aldı.

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Gaziantep'te komşu aileler kavga etti: 4 yaralı, 4 gözaltıGaziantep'te komşu aileler kavga etti: 4 yaralı, 4 gözaltıGaziantep'te komşu aileler kavga etti: 4 yaralı, 4 gözaltıGaziantep'te komşu aileler kavga etti: 4 yaralı, 4 gözaltı

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