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Gaziantep'te korkuluk demirine saplanan kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 15:36 | Son Güncelleme

Gaziantep'te korkuluk demirine saplanan kediyi itfaiye kurtardı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, korkuluk demirine saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde bir apartmanın bahçe duvarında bulunan korkuluklara saplanmış kedinin acıyla bağırdığını duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, demir korkuluğun kedinin vücuduna saplandığını belirledi.

Ekipler, titiz bir çalışma sonucu demir korkuluğu keserek kurtardığı kediyi, Canlı Hayatını İyileştirme Derneğine teslim etti.

Dernek tarafından tedaviye alınan kedinin, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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