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Gaziantep'te korkutan fabrika yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 23:59 | Son Güncelleme

GAZİANTEP 5'inci Organize Sanayi bölgesinde atık plastiklerin işlendiği ve depolandığı bir fabrikada yangın çıktı.

Gaziantep'te korkutan fabrika yangını (1)

Gaziantep'te korkutan fabrika yangını

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP 5'inci Organize Sanayi bölgesinde atık plastiklerin işlendiği ve depolandığı bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor.
Bugün saat 23.00 sıralarında Gaziantep 5'inci Organize Sanayi bölgesinde atık plastiklerin işlendiği ve depolandığı bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevrede endişe ve korkuya yolaçan yangında alevler onlarca metre yükseğe çıktı. İtfaiye ekipleri alevlerin çevredeki iş yerilerine sıçramadan söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. İÇalışma yapıldığı sırada çıktığı belirtilen yangında ilk belirlemelere göre yangında yaralanan olmadı.

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Gaziantep'te korkutan fabrika yangını (1)Gaziantep'te korkutan fabrika yangını (1)

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