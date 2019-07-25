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Gaziantep'te korkutan fabrika yangını (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 00:40 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te bir geri dönüşüm tesisinin plastik deposunda yangın çıktı.

Gaziantep'te korkutan fabrika yangını (2)- Yeniden

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te bir geri dönüşüm tesisinin plastik deposunda yangın çıktı. Alev topuna dönen tesisteki yangına, itfaiye ekipleri 30 araç ve 50 personelle müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor. Yangında alevler arasında kalan bir güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.
Yangın saat 23.00 sıralarında 5'inci Organize Sanayi bölgesindeki geri dönüşüm tesisin atık plastiklerin bulunduğu depo bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevrede endişe ve korkuya yol açan yangında alevler onlarca metre yükseğe çıktı. Tesisin ismi öğrenilemeyen güvenlik görevlisi alevlere ilk müdahaleyi yapmaya çalışırken, hafif şekilde yaralandı.
Kentin hemen her bölgesinden duman ve alevleri görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı güvenlik görevlisini hastaneye götürüldü.
İtfaiye ekipleri 30 araç ve 50 personel ile alev topuna dönen tesisteki yangına dört koldan müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

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Gaziantep'te korkutan fabrika yangını (2)- YenidenGaziantep'te korkutan fabrika yangını (2)- YenidenGaziantep'te korkutan fabrika yangını (2)- YenidenGaziantep'te korkutan fabrika yangını (2)- Yeniden

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