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  4. Gaziantep’te korona virüs kurallarını ihlal eden 425 şahsa ceza

Gaziantep’te korona virüs kurallarını ihlal eden 425 şahsa ceza

30.11.2020 12:47 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlaması, maske ve sosyal mesafe gibi kurallara uymayan 425 kişiye para cezası kesildi.Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 425 kişiye işlem yapıldığı belirtildi.

Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlaması, maske ve sosyal mesafe gibi kurallara uymayan 425 kişiye para cezası kesildi.
Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 425 kişiye işlem yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "29 Kasım 2020 günü 404 şahsa sosyal mesafe ve maske kuralını ihlalden,18şahsa karantina hükümlerine aykırı davranmaktan,20 yaş altı 61şahıs ile 65yaş üstü 1şahıs olmak üzere 425 şahsa daha sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten idari yaptırım uygulanmış, ayrıca 556 işyeri denetlenmiştir" denildi.

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