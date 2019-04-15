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Gaziantep'te köy okulu renklendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 20:29 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı gönüllüleri bir köy okulunun boya ve tadilatını yaparak duvarlara çocukların motivasyonunu artıracak eğlenceli motifler çizdi - Genç Kızılay GAÜN Topluluğu Başkanı Mehmet Kaplan: - "Öğrencilerin yüzünde tebessüm olabilmek bizleri çok mutlu etti"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Türk Kızılayı Toplum Merkezi ile Genç Kızılay Gaziantep Üniversitesi Topluluğu (GAÜN) gönüllüleri, "Köy Okulları Renklendiriliyor Projesi" kapsamında bir köy okulunun boya ve tadilatını yapıp duvarlara eğlenceli motifler çizildi.

Proje kapsamında yer alan 30 gönüllü, Oğuzeli ilçesindeki Kılavuz İlkokulu binasının iç ve dış boyasını, okul müdürü Selda Memiş'in de desteğiyle iki gün süren çalışmanın sonunda tamamladı.

Gönüllüler, okulun duvarlarına çocukların motivasyonunu arttıracak eğlenceli motifler çizdi.

Genç Kızılay GAÜN Topluluğu Başkanı Mehmet Kaplan, yaptığı açıklamada, bu tür sosyal projelerin öğrencilere önemli katkılar sağladığını belirtti.

Altı ay önce aynı okulda atkı ve bere dağıttıklarını belirten Kaplan, "Okulumuzun biraz tadilata ihtiyacı vardı. Bizlere sağlanan imkan neticesinde ve havaların da ısınmasıyla okulumuzu gönüllerimizle boyadık. Okulumuzun duvarlarına çizdiğimizi resimlerle de renk kattık. Öğrencilerin yüzünde tebessüm olabilmek bizleri çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kaplan, bu tür etkinlikleri başka okullarda da sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bu arada, yenilenen okulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Suriyeli çocukların da katılımıyla etkinlik de düzenleneceği bildirildi.

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