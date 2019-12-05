Gaziantep'te kültür-sanat

GAZİANTEP (AA) - Konya Devlet Tiyatrosu "Gün Anneme Gebe-Nefes" adlı oyunu Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Ceren Olpak ve Gülsüm Çiçekçi'nin yazdığı, Defne Yalnız'ın yönettiği oyunda, Şebnem Büyükalkan rol alıyor.

Oyunda, yaşam ve ölüm arasına sıkışmış sancılı bir sorgu dönemi geçiren bir kadının hikayesi anlatılıyor.

Oyun, 13 Aralık Cuma saat 20.00'de, 14 Aralık Cumartesi 14.00 ve 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde sergilenecek.

Dostlar Tiyatrosu da "Bir Delinin Hatıra Defteri" adlı oyunu, Gaziantepliler için sahneleyecek.

Nikolay Gogol'un en sevilen öykülerinden olan "Bir Delinin Hatıra Defteri", 1965 yılında sahneye uyarlanmış ve Türkiye'de ilk tek kişilik oyun olarak Genco Erkal tarafından Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oynanmıştı. Yıllar boyunca sanatçı aynı eseri üç kez, üç değişik yorumla sahneledi. Şimdiki yapım oyunun yıl dönümü kutlaması çerçevesinde gündeme geliyor.

Genco Erkal'ın sahneleyeceği Gogol'un toplumsal kara mizah başyapıtı bir kez daha güldürürken düşündürecek.