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Gaziantep'te kumar operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:45 | Son Güncelleme

Operasyonda 7'si kadın 17 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 1 tabanca, 13 dolu fişek, 14 kumar makinesi, 2 bin 500 pul, kumar oynamada kullanılan 15 zar, 1 pos cihazı, 1 bilgisayar, 2 tablet ve 55 bin 125 lira para ele geçirildi.

Operasyonda, kumar oynadıkları ve oynattıkları gerekçesiyle 7'si kadın 17 şüpheli gözaltına alındı.

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Gaziantep kumar operasyon poker tombala zanlı

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