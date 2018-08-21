Gaziantep’te kurban kesimi erken saatlerde başladı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kurbanlık kesimleri, belediyelerin belirttiği yerlerin yanı sıra tüm uyarılara rağmen açık alanlarda da gerçekleştirildi. Bazı noktalarda ise birçok aile küçük çocuklarının gözleri önünde kurban kesti. Gaziantep'te bayram namazının kılınmasının ardından kurban kesim telaşı başladı. Kurban kesim ve satış alanlarını ulaşmak isteyen çok sayıda vatandaş, yollarda yoğunluk oluşturdu. Kentteki kurbanlık kesimleri, belediyelerin belirttiği yerlerin dışında açık alanlarda da gerçekleştirildi. Vatandaşlar, yapılan uyarılara rağmen çocukların gözü önünde kurban kesimi yaptı. Çocuklar babaları ve yakınlarının kurban kesimini korku dolu gözlerle izlerken, bazıları ise gözyaşı döktü.



PARTNER Ece Uslu düzdün fiziği ile dikkat çekti