Gaziantep’te kurban kesimi erken saatlerde başladı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kurbanlık kesimleri, belediyelerin belirttiği yerlerin yanı sıra tüm uyarılara rağmen açık alanlarda da gerçekleştirildi. Bazı noktalarda ise birçok aile küçük çocuklarının gözleri önünde kurban kesti. Gaziantep'te bayram namazının kılınmasının ardından kurban kesim telaşı başladı. Kurban kesim ve satış alanlarını ulaşmak isteyen çok sayıda vatandaş, yollarda yoğunluk oluşturdu. Kentteki kurbanlık kesimleri, belediyelerin belirttiği yerlerin dışında açık alanlarda da gerçekleştirildi. Vatandaşlar, yapılan uyarılara rağmen çocukların gözü önünde kurban kesimi yaptı. Çocuklar babaları ve yakınlarının kurban kesimini korku dolu gözlerle izlerken, bazıları ise gözyaşı döktü.
ABD Büyükelçiliğine saldıranların kimlikleri belli oldu
Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!
Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt
Faciada hayatını kaybeden Minik Arda'ya büyük vefa! 'Yaşasaydın adını stada yazdıracaktın'
Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafikte korkunç bilanço
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Öncelik o illerde
Tatilciler akın etti ama... Ege'de bir tek bu kent bomboş kaldı
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim
Batman'da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçakladı
Otomobilin yanışını böyle izlediler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum