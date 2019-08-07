Gaziantep'te kurban yakalama timi drone da kullanacak

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için özel tim kuruldu. Yaklaşık 1 aydır çeşitli eğitimler alan ekip, bu yıl ilk kez kaçan kurbanlıkları havadan drone ile de takip edecek.

Kurban Bayramı öncesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından oluşturulan 20 kişilik kurban yakalama timi, eğitimlerini tamamladı. Kaçan kurbanlıkları en kısa sürede yakalamak amacıyla oluşturulan ekip, önce koşu yaparak ısınma çalışması yaptı. Ardından fizik hareketleri yapan ve daha sonra kement atan tim, uyuşturucu iğne atma eğitimi de alarak eğitimlerini tamamladı. Görevli olan 20 personel bu yıl, kurbanların takibinde drone da kullanacak. Kurban yakalama ekibi, kaçan kurbanların yeri havadan tespit ederek, kurbanı daha kolay yakalayabilecek. Kaçan kurbanlıklar daha sonra etkisiz hale getirilerek kamyonetler ile sahibine teslim edilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler her yıl kurban yakalama timini göreve hazırladıklarını belirterek, bu yılda 1 ay boyunca eğitim yaptıklarını ve drone destekli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Özsöyler, "Her yıl olduğu gibi bu sene de kurban yakalama timi kurmuş bulunmaktayız. Ekibimiz toplam 20 kişiden oluşuyor. Bunun 15’i yakalamak üzere görevlendirilmiş, 5’i de teknik ekip olarak görev yapmaktadır. Bayramda 5 araç ile hizmet vereceğiz. Vatandaşlarımız. kaçan kurbanlıklarını Büyükşehir Belediyemizin 153 ihbar hattına bildirecekler. Bunun üzerine yakalama timimiz derhal bölgeye hareket ederek, anestezi tüfekleri ile veya yakalama kementleri ile yakalayarak vatandaşlarımıza teslim edecekler" diye konuştu.