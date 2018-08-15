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Gaziantep'te kurbanlık yakalama timi kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 13:15 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için özel tim kuruldu.

Gaziantep'te kurbanlık yakalama timi kuruldu

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için özel tim kuruldu.
Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı tarafından sahiplerinin ellerinden kaçan kurbanları yakalanması için araların da veterinerlerin de bulunduğu tim kuruldu. 20 kişiden oluşan tim, bugün Hayvanat Bahçesi'nde özel olarak yapılan alanda tatbikat yaptı. Drone ile gözleyip, ellerindeki kement ve uyuşturucu iğneleri atan timdeki görevliler, büyükbaş hayvanı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Tim, bayram süresince gelen ihbarları değerlendirecek.
Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, timin olası kaçan kurbanlıkları zarar vermeden yakalamak için çalışacağını belirterek şöyle dedi:
"Büyükşehir Belediyesi Doğal hayatı Koruma Daire Başkanlığı Hayvanat Bahçesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlık yakalama timi kurduk. 20 personel ve 5 araçtan oluşan timimiz yaklaşık 1 aydır çalışıyor. Bayram boyunca kaçan hayvanları yakalama halatıyla ya da anestezi iğnesiyle, bayıltarak tekrar sahiplerine teslim edecek. Bununla birlikte vatandaşların daha huzurlu, daha güvenli bir bayram geçirmelerini sağlayacağız. Ayrıca hayvanat bahçemizde bayram boyunca veteriner hekim görev yapacak. Kesilen hayvanın etinden şüphe eden vatandaşlarımız hayvanı buraya getirerek veterinerimize gösterecek ve etinin sağlıklı olup olmadığını öğrenebilecek."
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Gaziantep'te kurbanlık yakalama timi kurulduGaziantep'te kurbanlık yakalama timi kurulduGaziantep'te kurbanlık yakalama timi kurulduGaziantep'te kurbanlık yakalama timi kuruldu

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