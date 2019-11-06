HABER

Gaziantep’te kurt dehşeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 12:15 | Son Güncelleme

Gaziantep’te aç kurtlar koyun sürüsüne saldırdı.

Gaziantep’te aç kurtlar koyun sürüsüne saldırdı. Koyunlardan 30’u telef olurken, kaybolan 190 koyunu arama çalışmaları sürüyor.
Gaziantep’in Yavuzeli ilçesine bağlı Şenlikçe Mahallesi’nde dağlık alanda otlatılan, Halil ve Hüseyin Demir kardeşlere ait 235 koyun aç kalan kurtların saldırısına uğradı. Sürüyü mahalleye getirmeye çalışan çoban Şeref Balaban, sürünün arkasında kalan eşeğini almak için hayvanları Küçükhavuz mevkisinde bıraktı.

Çoban şans eseri kurtuldu
Eşeğini aramaya giden çoban, geri döndüğünde ise sürünün ortadan kaybolduğunu fark etti. Bu kez sürüyü arayan çoban, parçalanmış hayvanları gördü. Kurtların saldırısından şans eseri kurtulduğunu anlayan çoban, hemen hayvan sahiplerine haber verdi. Koyunları aramaya çıkan mahalleli, jandarma ekiplerine de haber vererek yardım istedi. Jandarma ve mahalleli yaptığı aramalarda toplam 30 koyunu parçalanmış halde, 15 koyunu da yaralı şekilde buldu.
Jandarma ekipleri ve mahalleli, kayıp 190 koyunu bulmak için bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

PARTNER Tehlike saçıyor! Bu uygulamayı sakın kullanmayın Tehlike saçıyor! Bu uygulamayı sakın kullanmayın
Diyarbakır'dan Suriye sınırına havan sevkiyatıDiyarbakır'dan Suriye sınırına havan sevkiyatı
Minik Cihan'ın mucize kurtuluşuMinik Cihan'ın mucize kurtuluşu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Dikkat çeken görüntü! Radamel Falcao

Dikkat çeken görüntü! Radamel Falcao

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme! Acılı baba konuştu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme!

Son dakika: MSB açıkladı: 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB'den flaş mutabakat açıklaması!

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki hain planı deşifre oldu

Terör örgütünün hain planı deşifre oldu

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon! 9 kişiye gözaltı

TJA'ya operasyon! Gözaltılar var

Altan ve Ilıcak’ın tahliyesine itiraz

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.