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Gaziantep'te kurt köpeğinin çalınması güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 13:09 | Son Güncelleme

Gaziantep'te kurt köpeğinin çalınması güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te veterinerliğin önündeki köpeğin çalınması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Şehitkamil ilçesi Emek Mahallesi'ndeki veteriner polikliniğinin önüne gelen bir kişi, Alman cinsi kurt köpeğine seslenerek yanına çağırdı.

Kimliği belirsiz kişi, daha sonra köpeği alarak buradan kaçtı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin S.K olduğunu tespit etti.

Adresi belirlenen şüpheli S.K, evinde gözaltına alındı.

Sahibine teslim edilen kurt köpeğinin sevinci polis kamerasınca kaydedildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin veteriner polikliniği önünde oynayan köpeğe seslenerek çağırması ve daha sonra köpeği alıp götürmesi yer alıyor.

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Alman kurt köpeğinin çalınması Gazianrep güvenlik kamerası

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