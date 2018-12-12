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Gaziantep'te, kuyumcuya silahlı soygun girişimi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 12:26 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te kuyumcuya giren kar maskeli ve av tüfekli 2 kişi, altınları çalmaya kalkıştı. İş yeri sahibi Ali Koruer (44) tabancayla ateş ederek soyguncuları engellemeye çalışırken, yoldan geçen Fadile Doldurmaz bacağına isabet eden mermiyle yaralandı.

Gaziantep'te, kuyumcuya silahlı soygun girişimi: 1 yaralı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te kuyumcuya giren kar maskeli ve av tüfekli 2 kişi, altınları çalmaya kalkıştı. İş yeri sahibi Ali Koruer (44) tabancayla ateş ederek soyguncuları engellemeye çalışırken, yoldan geçen Fadile Doldurmaz bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Olay, sabah saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; kuyumcu Ali Koruer sabah iş yerini açtığı sırada kar maskeli ve av tüfekli 2 soyguncu gelerek altınları çalmaya çalıştı. Koruer'in belindeki tabancayı çıkarmasıyla soyguncular kaçmaya çalıştı. Yaşanan arbedede Ali Koruer, soygunculardan birini yakaladı, kaçmak isteyen diğer soyguncuya ise ateş etti. Koruer'in tabancasından çıkan mermi ise bu sırada yoldan geçen Fadile Doldurmaz'ın bacağına isabet etti. Koruer'in yakaladığı diğer soyguncu da kaçmayı başardı. Silah seslerini duyanlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Bacağından yaralanan Fadile Doldurmaz, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen kuyumcu Ali Koruer, "Sabah iş yerini açıyordum, ellerinde tüfek ve yüzlerinde maske olan 2 kişi geldi. Ben de tabancamı çektim. Kaçmaya çalışırlarken birisini yakalayarak kendime siper ettim. Sonra diğer kaçan hırsıza ateş etmeye başladım. Maskeli oldukları için yüzlerini görmedim" dedi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadesini alan polis, soygun girişiminde bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Gaziantep'te, kuyumcuya silahlı soygun girişimi: 1 yaralıGaziantep'te, kuyumcuya silahlı soygun girişimi: 1 yaralıGaziantep'te, kuyumcuya silahlı soygun girişimi: 1 yaralı

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