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Gaziantep'te, kuyumcuyu soymaya çalışan 2 kişi yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 18:43 | Son Güncelleme

SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA Gaziantep'te kar maskesi ve tüfek ile girdikleri kuyumcuda, dükkan sahibinin tabanca çekmesi üzerine korkuya kapılıp kaçan ve polis operasyonuyla yakalanan 2 şüphelinin, kuyumcudaki soygun girişimi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA Gaziantep'te kar maskesi ve tüfek ile girdikleri kuyumcuda, dükkan sahibinin tabanca çekmesi üzerine korkuya kapılıp kaçan ve polis operasyonuyla yakalanan 2 şüphelinin, kuyumcudaki soygun girişimi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde yüzlerinde maske ve ellerinde av tüfeğiyle kuyumcuya giren Y.B. (28) ve N.A. (23)'nın işyeri sahibi Ali Koruer'e tüfek doğrultarak altınları istemesi yer alıyor. Görüntülerde ayrıca Koruer'in yanındaki tabancayı çekerek şüphelilere karşı koyması ve yaşanan arbede de bulunuyor.

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