Gaziantep'te lastik yüklü tır duvara çarptı: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, duvara çarpan lastik yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Başpınar Viyadüğü yakınlarında Adana'dan Gaziantep istikametine giden Mahmut Koyuncu idaresindeki 68 BD 680 plakalı lastik yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taş duvara çarptı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesinde müdehalelere rağmen kurtarılamadı.
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