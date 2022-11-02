Gaziantep'te "lazer ışığı tutma" iddiasıyla işlenen cinayetin sanığına ağırlaştırılmış müebbet

GAZİANTEP (AA) - 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa B. ile avukatları katıldı.

Sanık, mahallesindeki ekmek fırınından evine lazer ışığı tutulduğunu, kendisinin de korkutmak amacıyla ateş ettiğini öne sürdü.

Duruşma savcısı, uyuşturucu suçundan kaydı bulunan sanığın, her ne kadar evine lazer ışığı tutulduğundan bahisle duyduğu infial üzerine müştekileri korkutmak amacıyla ateş ettiği yönünde beyanda bulunsa da lazer ışığı tutma eyleminin fırının kapalı olduğu saatlerde gerçekleştiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti.

Merkez Şahinbey ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde, 17 Ocak 2021'de Orhan Nergiz'in (26) bulunduğu araca av tüfeğiyle ateş edilmiş, Nergiz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

