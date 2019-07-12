Gaziantep'te limon yüklü TIR devrildi: 3 ölü

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP’te, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında, Gaziantep- Şanlıurfa yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 76 AD 438 plakalı TIR kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Dorsesinde bulunan limonların yola saçıldığı kazada sürücü ile yanındaki iki kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yolda kazaya ilişkin ekiplerin çalışması sürüyor.

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