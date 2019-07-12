Gaziantep'te limon yüklü TIR devrildi: 3 ölü (2)- Yeniden

Kadir GÜNEŞ- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada, TIR’ın içerisinde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 6'ıncı kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 76 AD 438 plakalı limon taşıyan TIR, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, orta refüjdeti bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, ters dönen TIR’da bulunan Ömer Koçak (21), Necati Er (42) ve Murat Güraras hayatını kaybetti. Karayolundaki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen TIR’dan çıkarılan 3 kişinin sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım her iki yönden kontrolle şekilde sağlandı.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

