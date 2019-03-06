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Gaziantep'te, lise öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 10:58 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te babasına ait işyerine giderken kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan lise öğrencisi Mehmet Ali Dinç (17) yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te, lise öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te babasına ait işyerine giderken kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan lise öğrencisi Mehmet Ali Dinç (17) yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Barak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lise 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Dinç, evden babasına ait tuhafiye dükkanına giderken yolda karşılaştığı kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Karnından bıçaklanan genci kanlar içinde gören vatandaşlar, olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Mehmet Ali Dinç, ambulansla götürüldüğü özel bir hastanede doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Dinç’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Gaziantep'te, lise öğrencisi bıçaklanarak öldürüldüGaziantep'te, lise öğrencisi bıçaklanarak öldürüldüGaziantep'te, lise öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü

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