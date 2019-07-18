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Gaziantep'te lüks otelin saunasından hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 18:41 | Son Güncelleme

Otelden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te lüks otelin saunasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki lüks bir otelin saunasındaki hırsızlık olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Otel ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin İ.K, A.G. ve Ö.R. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin otomobille Adana yönüne gittiğini belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından aracı Niğde Otoyolu Ulukışla mevkisinde durdurdu.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Zanlılardan İ.K'nin İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara başta olmak üzere birçok kentte kaldığı lüks otellerin saunasından hırsızlık yaptığı ve hakkında aranmasının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin kentteki bir otelden çek, senet, saat ve bazı kişisel verilerin bulunduğu elektronik malzeme çaldıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep otel Sauna zanlı

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