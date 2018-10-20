GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki düğünde çevreye rastgele ateş edilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmez Mahallesi'ndeki düğünde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahla çevreye rastgele ateş edildiği sırada İmam Yıldırım (39) aniden yere düştü.
Vücuduna kurşun isabet ettiği anlaşılan Yıldırım, çevresindekilerin yardımıyla kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İmam Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, merminin çıktığı silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
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