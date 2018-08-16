Gaziantep'te Malala Fonu desteğiyle eğitim verilecek

Gaziantep'te tanıtımını yaptıkları "Bir Çocuk, Bir Öğretmen, Bir Kitap ve Bir Kalem Dünyayı Değiştirebilir" projesini, dünyada en genç Nobel Barış Ödülünün sahibi olan Malala'nın kurduğu fon sayesinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Çorabatır, Malala'nın özellikle kızların eğitimi için çalışmalar yaptığını, Türkiye'den de kendileriyle iş birliği yaptığını belirtti.

GAZİANTEP (AA) - İltica ve Göç Araştırma Merkezi (İGAM), Uçan Süpürge Kadın İletişim Araştırma Derneği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Ravda Nur Derneği iş birliğinde, Malala Fonu'yla desteklenen "Bir Çocuk, Bir Öğretmen, Bir Kitap ve Bir Kalem Dünyayı Değiştirebilir" projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Çorabatır, önlerine 3 yıllık hedefler koyduklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu süre içerisinde bin kadar mülteci genci, ikinci eğitime yani ilkokuldan sonraki ortaokul, liseye sokmayı planlıyoruz. Okulda yaşayacakları sorunların aşılması gerekir. Okula gitse bile orada kalamıyor. Problemlerle karşılaşıyorlar. Yeterince öğrenemiyorlar. En önemlisi dil faktörü. Türkçe öğrenemedikleri için dersleri takip edemiyorlar. Arkadaşlarıyla anlaşamıyorlar. Öğretmenler, ortak sınıflarda ders verebilecek donanıma sahip değil. Bunlar aşılabilecek sorunlar. İşte biz de bunun için çalışacağız. Mülteci çocukların ilkokul oranları yüzde 75'lerde olmasına rağmen ikinci eğitim ortaokul ve lisede bu oran düşük. Eğitimleri arttıkça kendilerini topluma daha iyi anlatacaklar."

Gaziantep'te, kendi ismiyle dernek kuran Suriyeli Ravda Nur Cuma ise kendisi gibi mülteci olan kızlara umut olmak istediğini söyledi.

Küçük yaşta evliliğe karşı gelerek mücadele ettiğini anlatan Cuma, şöyle konuştu:

"Ben şu an 23 yaşındayım. Bu yaşa kadar çok mücadele ettim. 13 yaşında ülkemden ayrıldım. Kampta yaşadım. Beni evlendirmek istediler ama ben okuyarak kendimi geliştirdim. En önemlisi Türk yetkililer sayesinde üniversiteye başladım. Kız çocuklarına umut olmak için kendi adımı taşıyan Ravda Nur Derneğini kurdum. Erken evliliği engelleyerek, özelikle lise çağındaki kızların eğitimine destek vermeye çalışıyorum. Çoğu aile, kızları lise çağına gelince göndermiyor. Ben karar ve azimle evlenmekten kurtuldum. Bana bir fırsat verildi. Bu diğer kızlara da verilmeli. Ben bu fırsat sayesinde BM'ye kadar gidebildim. Bu projenin içerisinde yer aldığım için çok mutluyum, heyecanlıyım. Kızları eğitime kazandırmak için çalışacağız. Umarım sıkıntılar çözülür. Biz bir gün ülkemize döneceğiz. İşte o zamana kadar eğitimlerimizi arttırmalıyız. Ülkemizi bizler yeniden inşa edeceğiz. Yeni nesil olarak kendimizi yetiştirmeliyiz."