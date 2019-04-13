Gaziantep'te merdivenden düşen yaşlı adam öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, merdivenden düşen ve ağır yaralanan yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Çağdaş Mahallesi'nde oturan Kadir Çelik (71), 12 Ocak'ta güvercinlere yem vermek için çıktığı 2 katlı evinin terasındaki merdivenden dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan ve yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Çelik, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadir Çelik'in cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

