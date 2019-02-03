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Gaziantep'te mermi isabet eden 2 kişi ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 19:35 | Son Güncelleme

Gaziantep'te mermi isabet eden 2 kişi ağır yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, Suriye tarafından geldiği değerlendirilen mermilerin isabet ettiği 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Cerablus kentinden geldiği değerlendirilen mermiler iş yerinde oturan Şıh Mehmet Özpolat (55) ve sokakta oyun oynayan Dilek Özberk'e (7) isabet etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar ilk tedavilerinin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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