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  4. Gaziantep’te metruk bina çöktü: 4 yaralı

Gaziantep’te metruk bina çöktü: 4 yaralı

17.01.2021 19:37 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı metruk bina çöktü.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı metruk bina çöktü. Yaşanan göçükte biri ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Savcılı Mahallesine bağlı Şimşek Caddesi üzerinde bulunan iki katlı metruk binada meydana geldi. Yabancı uyruklu 4 kişilik ailenin yaşadığı bina, akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tavan kısmından çöktü. Yaşanan olayda evde bulunan 4 kişi, moloz yığınları altında kaldı. Moloz yığınlarının altından Muhammet Cesim, Ahmet Cesim ve Ömer Halebi kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Anneleri 60 yaşındaki Fatma Rahman ise itfaiye ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Durumu ağır olduğu öğrenilen yaşlı kadının tedavisi kaldırıldığı hastanede sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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