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Gaziantep'te midibüsün çarptığı çocuğun ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 17:23 | Son Güncelleme

Midibüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden kız öğrencinin cenazesi defnedildi.

Alleben Mahallesi Kemal Köker Caddesi'nde yolun karşısına geçerken midibüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren Nehircan Gedik'in (15) cenazesi, gasilhanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gedik'in cenazesi, Bahaettin Nakıpoğlu Camisi'nde kılınan namazın ardından, Gaziantep Asri Mezarlığında toprağa verildi. Bayraktar Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Nehircan Gedik'in sınıf arkadaşları defin sırasında yağmur yağmaya başlayınca tabutun üzerine montlarını örttü.

Cenaze namazına, Gedik'in yakınları, öğretmenleri, arkadaşları, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı katıldı.

Gaziantep'te dün Rüstem G. idaresindeki 27 H 260 plakalı midibüs, Alleben Mahallesi Kemal Köker Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nehircan Gedik'e çarpmıştı. Gedik, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kazayla ilgili gözaltına alınan midibüs sürücüsü Rüstem Geyik tutuklanmıştı.

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