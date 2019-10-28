Gaziantep'te minibüs devrildi: 5 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 78 ED 914 plakalı minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Gaziantep-Şanlıurfa kesimi 5. kilometresinde sol arka tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile minibüsteki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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