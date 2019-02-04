Gaziantep'te miras kavgası: 3 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişi miras tartışması nedeniyle eşinin ailesinden 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.
İddiaya göre, Erkan D, 8 Şubat Mahallesi'nde miras nedeniyle tartıştığı eşinin amcası Bayram Şahin'i tabancayla öldürdü.
Daha sonra Fıstıklı Mahallesi'ndeki evine giden Erkan D, kaynanası Özden Şahin ve baldızı Dilek Çakmak'ı silahla öldürüp, eşi Sultan D. ve baldızı Semra Yaprak'ı da yaraladı.
Olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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