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Gaziantep'te mor kuru soğan hasadına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 13:03 | Son Güncelleme

Nurdağı ilçesinde yaklaşık 5 bin dekar alanda üretimi yapılan mor kuru soğanda bu yıl yaklaşık 20 bin ton rekolte bekleniyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde mor kuru soğan hasadına başlandı.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin Sakçagözü Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin dekar alanda üretilen mor soğanın soğuğa dayanıklılığı nedeniyle tercih edildiğini söyledi.

Her yıl temmuz ayında başlayan hasadın eylül ayına kadar sürdüğünü dile getiren Belpınar, bu yıl yaklaşık 20 bin ton rekolte beklediklerini belirtti.

Mahallede yaklaşık 30 yıldır kuru soğan yetiştiren Mehmet Gilgil (53) de 50 dekar alanda üretim yaptığını ve dekar başına 3,5-4 ton ürün aldığını ifade etti.

Gilgil, geçen yıl üründe yaşanan çürüme nedeniyle zarar ettiklerini, bu yıl hem fiyatın hem de rekoltenin iyi olduğunu söyledi.

Hatay'dan gelen tüccar İbrahim Kılıç da ilçeden aldıkları mor soğanı kilogramı 1,75-1,80 liradan sattıklarını belirtti.

Sabah erken saatlerde tarlalarda söküme başlayan işçiler, belirli yerlerde topladıkları soğanı kök ve yeşil kısımlarından ayırıyor. Ardından file tipi çuvallara doldurulan soğanlar, tarlada satışa hazır hale getiriliyor.

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