Gaziantep'te, motosiklet hırsızlığına tutuklama

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, motosiklet çalan A.A. ve Ö.F.T., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ö.F.T., serbest bırakılırken, cezaevi firarisi A.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anlarının, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 17 Nisan akşamı, Nizip'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bina önünde park halindeki motosiklet, 2 kişi tarafından çalıştırılarak, götürüldü. Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Hırsızlığı gerçekleştirenlerin, A.A. ve Ö.F.T. olduğu belirlenirken, evlerine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan ikiliden A.A.'nın, açık cezaevinden kaçtığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ö.F.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

