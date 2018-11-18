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Gaziantep'te motosiklet refüje çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 12:03 | Son Güncelleme

Gaziantep'te motosiklet refüje çarptı: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te refüje çarparak savrulan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Özçelik'in (41) kullandığı 51 ER 322 plakalı motosiklet, Beştepe Mahallesi Turgut Cansever Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada sürücü Özçelik, yolun kenarına savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Özçelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Özçelik'in yakınları fenalık geçirdi.

Cenaze, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü Gaziantep motosiklet kazası

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