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Gaziantep’te motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 13:34 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İslahiye-Hassa karayolu Yeşilyurt Mahallesi mevkisinde Y.E.U.’nun (20) kullandığı 27 SS 418 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Aktan’a (50) çarptı. Kazada yaralanan Y.E.U. ve motosiklette bulunan M.S. ile yaya Hüseyin Aktan, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Aktan, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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