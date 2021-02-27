HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep’te mutasyonlu virüsten dördüncü ölüm

Gaziantep’te mutasyonlu virüsten dördüncü ölüm

27.02.2021 14:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gaziantep’te mutasyonlu virüsten dördüncü ölüm

Gaziantep’te mutasyona uğrayan virüse yakalanan eski muhtar Hasan Deniz, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Gaziantep’te mutasyona uğrayan virüse yakalanan eski muhtar Hasan Deniz, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Memleketinde son yolculuğuna uğurlanan eski muhtar, Gaziantep’te mutasyona uğramış korona virüsten ölen 4. kişi oldu.
Dünyada ne kadar ölümcül ve bulaşıcı olduğu tartışılan mutasyona uğramış korona virüs nedeniyle Gaziantep’in Nizip ilçesi Adaklı Mahallesi’nin eski muhtarı Hasan Deniz hayatını kaybetti. 17 Şubat 2021 tarihinde Adaklı Mahallesi’nde yapılan 50 korona virüs testinin 17’si pozitif çıkmış, mutasyona uğramış korona virüs nedeniyle eski mahalle muhtarı 79 yaşındaki Hasan Deniz de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 12 gündür Gaziantep’teki özel bir hastanede tedavi gören Hasan Deniz, dün akşam yaşam mücadelesini kaybetti. Evli ve 7 çocuk babası olan Hasan Deniz’in cenazesi, Gaziantep Asri Mezarlığı morgundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.
İstanbul’da faaliyette bulunan iki baklava firmasının sahibi olan Ömer, Hasan, Eyüp ve Mehmet Deniz kardeşlerin babası olan Hasan Deniz’in cenazesi getirildiği Adaklı Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Dünya genelinde ne kadar ölümcül ve bulaşıcı olduğu tartışılan mutasyona uğramış korona virüsün Türkiye’de ilk görüldüğü kentler arasında yer alan Gaziantep’te Hasan Deniz’in vefatıyla mutasyona uğramış korona virüsten ölen sayısının 4’e çıktığı öğrenildi.

Gaziantep’te mutasyonlu virüsten dördüncü ölüm

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERLady Gaga'ya güzel haberLady Gaga'ya güzel haber
Normalleşme 1 Mart'ta başlıyor, gözler Kabine Toplantısında! İşte masadaki kritik konularNormalleşme 1 Mart'ta başlıyor, gözler Kabine Toplantısında! İşte masadaki kritik konular
Astsubay nasıl olunur? Havacı, denizci, Jandarma, sağlık, yedek astsubay olma şartları!Astsubay nasıl olunur? Havacı, denizci, Jandarma, sağlık, yedek astsubay olma şartları!

En Çok Okunan Haberler

Mide bulandıran olay! 4 kadına kabusu yaşattı

Mide bulandıran olay! 4 kadına kabusu yaşattı

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Doğu Perinçek'in sözleri gündem oldu! MHP'den yanıt

Doğu Perinçek'in sözleri gündem oldu! MHP'den yanıt

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

Diğer Haberler

Son Dakika: Bayrampaşa'da otogarda yangın

Bayrampaşa'daki otogarda korkutan yangın

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan normalleşme süreci paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan 'normalleşme' mesajı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 27 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Büyük ikramiye 116 milyon TL'yi aştı!

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

Normalleşme 1 Mart'ta başlıyor, gözler Kabine Toplantısında! İşte masadaki kritik konular

Normalleşme 1 Mart'ta başlıyor, gözler Kabine Toplantısında! İşte masadaki kritik konular

Hayatlarının şokunu yaşadılar! Cep telefonlarına gelen mesajla 77 bin lira dolandırıldılar

Hayatlarının şokunu yaşadılar! Dolandırıcıların bu yöntemine dikkat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.