Gaziantep'te Normalleşme Süreci Sonrası İlk Bayram Namazı

VOA Türkçe’ye konuşan Hacı Mustafa Örs Cami İmamı Bilal Bulut, “Caminin içerisinde cemaatin oturacağı yerleri işaretledik. Cemaatimizin bir kısmı içeride namaz kıldı bir kısmı da dışarıda kıldı namazlarını. Cemaatimiz maskeli ve kendi seccadeleriyle geldiler. Maskesiz gelenlere de camide bulundurduğumuz maskelerden verdik. Yılda iki tane bayramımız var, geçen bayramı kılamadık. Çok üzücü bir durumdu, ama hamdolsun bu bayramda Rabbim bayram namazını nasip etti. Şimdi cemaatimiz evlerine bayramlaşmaya ve kurban kesimine gidecekler, biz hutbede onlar tembih ettik, bu bayramda biraz daha dikkatli olunması gerektiğini onlara anlattık’’ dedi.

Covid-19 salgınıyla mücadelede birçok ülke normalleşme sürecine girse de virüsün etkileri sürüyor. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki defa kılınan Bayram Namazları normalleşme sürecinin ardından tekrar kılınmaya başladı.

Cami imamı tarafından Corona salgını ile ilgili alınması gereken tedbirlerin hatırlatıldığı bayram namazı sonrası VOA Türkçe ’ye konuşanlar, bir daha böyle salgınların yaşanmaması dileğinde bulundu.

Hacı Ahmet Taşdemir: “Bugünümüze şükürler olsun. Rabbim bu musibeti Müslümanlar’ın üzerinden kaldırsın inşallah. Geçen bayramı namaz kılamamanın üzüntüsü içerisinde geçirdik, bu bayram sevinçliyiz elhamdülillah. Bu bir oyun olduğunu biliyoruz, Allah devlet büyüklerimize ve milletimize birlik beraberlik versin. Biz tedbirlerimizi alıyoruz, camilerimizde sosyal mesafeye dikkat ederek, işaretlenen yerlerde namaz kıldık. Şimdi de Allah nasip ederse evlerimize giderek vacip olan kurbanlarımızı yerine getireceğiz’’

Abdullah Yavuz, “Namazımızı kıldık Allah kabul etsin inşallah. Şu anda mutluyuz ama sosyal mesafe devam ediyor. Kendimizi korumamız lazım. Coronavirüs nedeniyle eski bayramlar gibi değil. Ama maskemizi takalım, mesafeyi koruyalım, inşallah bu musibet üzerimizden kalkacaktır’’

Mehmet Çiftçi: “Geçen bayram coronavirüsten dolayı güzel bir bayram geçiremedik, bayram namazını kılamadık. Hamdolsun bu bayram namazımızı kıldık. Bu illetin bir an evvel ülkemizden gitmesini istiyoruz. Biraz dikkat edersek inşallah daha iyi günler gelecektir.’’

Cuma Sever: “Diğer bayram virüs nedeniyle cemaat olarak namaz kılamadığımız için biraz üzüntü duyduk. Cenab-ı Allah bizi bu virüsten bir an evvel kurtarsın. Bizim bu durumdan kendimize ders çıkarmamız lazım. Tam anlamıyla Allah’ın emirlerini yerine getirmediğimizden dolayı bu bir uyarıydı bize.’’

