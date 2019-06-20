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Gaziantep’te obruk paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 10:58 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 3 metre çapında ve 10 metre derinliğinde oluşan obruk, mahallede paniğe neden oldu.Çağlayan Mahallesi’nde pazar yeri olarak kullanılan alanda derinliği 10, çapı da 3 metreyi bulan obruk oluştu.

Gaziantep’te 3 metre çapında ve 10 metre derinliğinde oluşan obruk, mahallede paniğe neden oldu.
Çağlayan Mahallesi’nde pazar yeri olarak kullanılan alanda derinliği 10, çapı da 3 metreyi bulan obruk oluştu. Sabah saatlerinde zeminde meydana gelen çökme sonucu oluşan obrukta şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Mahalleli obruğun oluşmasından bir gün öncesinde çocukların olayın meydana geldiği bölgede oyun oynadığını söylerken, obruğun oluştuğu gün ve saatte ise çocukların tesadüfen sokakta olmadığını kaydetti.

3 kamyon toprak ile kapatıldı
Obruk mahallede büyük korkuya neden olurken, olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, oluşan dev çukurun kapanması için çalışma başlattı. Obruk, 3 kamyon toprak ve kaya parçalarıyla dolduruldu.

Mağaralar üstünde yaşam
Mahalleli, yaklaşık 3 bin 700 kişinin yaşadığı Çağlayan Mahallesi’nde evlerin bulunduğu bölgenin hemen hemen tamamının altında mağara bulunduğunu ileri sürerek, mağaralar nedeniyle bir çok evin ekipler tarafından yıkıldığını söyledi. Mağaralar nedeniyle bazı evlerin kolonlarında kayma olduğunu da söyleyen mahalleli, evlerin beton duvarlarında ise çatlaklar oluştuğunu belirtti.

Mahalle risk altında
Toprak göçmesiyle açığa çıkan obruk, Çağlayan Mahallesi’nde yaşayanlara panik yaşattı. 2 ay önce mahallenin farklı bölgesindeki 20 evin, altında mağara bulunması nedeniyle yıkıldığı öğrenildi. Mahalle sakinleri, mahallenin altında mağaraların yer aldığını ve bu nedenle mahallenin risk altında olduğunu söyledi. Mahalle sakinlerinden Ahmet Demirer, tehlike altında yaşadıklarını söyleyerek yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi. Demirer’in 5 yıl önce satın aldığı evin duvarlarında çatlaklar oluştuğu görülürken, yetkililerin mahallede sondaj çalışmaları yaparak yer altını analiz ettiği bildirildi.
Öte yandan obruğun oluştuğu pazar yerinin bulunduğu alan güvenlik şeridi ile kapatılarak, bölgeye giriş-çıkış yasaklandı.

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği
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