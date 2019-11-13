HABER

Gaziantep'te 'Öğretmenine bir mektup da sen yaz' kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 21:29 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenlerine mektup yazarak, adreslerine gönderdi.  Sanko Park alışveriş merkezindeki etkinliğe, PTT Başmüdürü Zekai Özkan, Gaziantep İl Mili Eğitim Müdürü Cengiz Mete ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

GAZİANTEP'te 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenlerine mektup yazarak, adreslerine gönderdi.
Sanko Park alışveriş merkezindeki etkinliğe, PTT Başmüdürü Zekai Özkan, Gaziantep İl Mili Eğitim Müdürü Cengiz Mete ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, PTT işbirliği ile 'Öğretmenine bir mektup da sen yaz' kampanyasına yoğun ilgi gösteren öğrenciler zemin kattaki stanttan ücretsiz temin edilen mektup kâğıdına duygularını yazarak öğretmenlerinin adreslerine ücretsiz gönderim sağladı. Öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde öğretmenlerine mektup yollayabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DE İLKOKUL ÖĞRETMENİNE MEKTUP YAZDI
Kampanyaya katılarak ilkokul öğretmenine mektup yazıp gönderen İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, "İlimizde bir hafta sürecek etkinlikler düzenledik. Birçok kurumla işbirliği içerisinde olduk. Bunlardan bir tanesi de Gaziantep PTT Başmüdürlüğümüz ile yürüttüğümüz öğretmene vefa konulu mektup temalı bir proje. Açıkçası herkesin hayatında iz bırakan öğretmenler vardır. Bizim de daha çok hayatımıza iz bırakan öğretmen kimdir diye baktığımızda aklımıza ilkokul öğretmenleri gelir. Ben de bugün özellikle ilkokul öğretmenime mektup yazdım. Hakikaten üzerimizde büyük bir emeği var. Biz iyi bir öğretmene denk geldiğimizi düşünüyorum. İnşallah bütün çocuklarımız aynı imkânları bulur" dedi. Öğretmenine mektup gönderen PTT Başmüdürü Zekai Özkan da, "24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde yaptığımız işbirliği sonucu Gaziantep'teki öğrenci kardeşlerimize öğretmenlerine mektup atma kampanyası oluşturduk. Mektup zarflarımızı PTT olarak bizler oluşturduk. AVM de mektupların gönderileceği pulları oluşturdu. Sevgili öğrencilerimiz, çok değerli öğretmenlerine bu çok değerli haftada mektup yazacaklar. Ben bu kampanyada bize destek veren alışveriş merkezi yetkililerine ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Öğrenciler 13-15 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerine mektup yazarak gönderebilecek.

PARTNERŞoke eden değişim!Şoke eden değişim!
Bıçaklı kavga: 2 yaralıBıçaklı kavga: 2 yaralı
Kırşehir’de gölette erkek cesedi bulunduKırşehir’de gölette erkek cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş duyurdu: Türkiye’de ilk olarak biz yapmış olacağız

Mansur Yavaş duyurdu: Türkiye’de ilk olarak biz yapmış olacağız

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Teröristten Diyarbakır annelerine mektup!

Teröristten Diyarbakır annelerine mektup!

Bu görüntü herkesin tepkisini çekmişti! MEB'den açıklama

Bu görüntü herkesin tepkisini çekmişti! MEB'den açıklama

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Prof. Dr. Mümtaz Soysal son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Mümtaz Soysal son yolculuğuna uğurlandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
13 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları!

Şans Topu'nda kazandıran numaralar

İngiltere'de sel bölgesine geç giden Başbakan Johnson'a tepki

Boris Johnson'a tepki! 'Burada ne işiniz var?'

Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı

Eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Sevgilisini yakarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Sevgilisini benzinle yakarak öldürmüştü! İşte o caninin ifadesi

Tartıştığı sevgilisini öldüren uzman çavuş tutuklandı

Uzman çavuş dehşet saçmıştı! Korkunç cinayette 'aldatma' şüphesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.