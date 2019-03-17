Gaziantep'te, öğretmenlerin duygulandıran İstiklal Marşı klibi

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Pınarbaşı İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenlerinin 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anısına hazırladıkları klip sosyal medyada ilgi gördü. İlçedeki Pınarbaşı İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Nejdet Dağcı'nın ve öğretmenlerin yer aldığı 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma kapsamında hazırladıkları İstiklal Marşı klibi sosyal medyada ilgi gördü. Klipte, UNESCO Dünya Miras Listesine girmeye hazırlanan Yesemek Açık Hava Müzesi, Tilmen Höyük Arkeoloji Parkı, Tarihi Hicaz demiryolu üzerinde bulunan Tarihi GAR ve şehitlikte yapılan çekimlerin yer alıyor. Okul Müdürü Nejdet Dağcı, İstiklal Marş'ımızın kabulünün 98'nci yılını kutlamalarında farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir klip yaptık. Öğretmen arkadaşlarımızla anlamlı bir çalışmaya imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu çalışmaya katkı sağlayan tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum dedi.

