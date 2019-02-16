Gaziantep'te okulların spor kulüplerine malzeme desteği

GAZİANTEP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "127 milyon liralık havuzlar, spor salonları, kulüplerin desteklenmesi ve tesis altyapısı için anlaşmaya vardık. Gaziantep'imize, gençlerimize ve Şehit Kamil'in torunlarına hayırlı olsun." dedi.

Kasapoğlu, Şahinbey Spor Salonu'nda 700 okuldaki spor kulübüne malzeme dağıtımına ilişkin düzenlenen törende, Gaziantep'in tarihten bu yana çok önemli coğrafi bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Suriye'deki iç savaştan canlarını kurtarmak için gelen mağdurlara da kucak açan Gaziantep'in ensarlık konusunda da tüm dünyaya örnek olduğunu anlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Gaziantep pek çok alanda son yıllarda ileri noktalara taşındı. Bakanlık olarak bundan sonrası, Gaziantep'in gençleri ve Gaziantep'in yarınları için sizlerle daha güçlü destek ve yatırımlarımızla bir arada olacağız. Yaklaşık 1,5 ay önce Gaziantep'e yine gelmiştik. O ziyaretimizde bazı projeleri konuşmuştuk. Kentteki spor altyapısının güçlendirilmesi ve aksaklıkların giderilmesi anlamında arkadaşlarımızla neler yapabileceğimizi görüşmüştük. Bunun ardından 3 hafta önce Ankara'da Belediye Başkanımız, Valimiz ve milletvekillerimizle yeniden bir araya gelmiştik. Şimdi de 127 milyon liralık havuzlar, spor salonları, kulüplerin desteklenmesi ve tesis altyapısı için anlaşmaya vardık. Gaziantep'imize, gençlerimize ve Şehit Kamil'in torunlarına hayırlı olsun."