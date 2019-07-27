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Gaziantep'te orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 16:44 | Son Güncelleme

İslahiye ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 20 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.

Ağalarobası Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Kilis Orman İşletme Şefliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye itfaiye Amirliği ekipleri, 5 ilk müdahale aracı, 23 arazöz ve 2 su tankıyla müdahale etti.

Askerler ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalara, Hatay'ın Dörtyol ilçesi ve Kahramanmaraş'tan gelen 5 yangın söndürme helikopteri de katıldı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kısmen kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Kilis Orman İşletme Müdür Yardımcısı Adem Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında yaklaşık 20 hektarlık ağaçlandırma bölgesindeki çamların zarar gördüğünü söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep islahiye orman yangını

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